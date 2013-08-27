У Києві горів медичний університет ім.Богомольця

У Києві ліквідовано пожежу, що сталася вчора в приміщенні Національного медичного університету ім.Богомольця.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні на пульт зв`язку ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Київ, пр. Перемоги 34. На місці події пожежниками було виявлено займання на даху.

За попередньою інформацією, площа пожежі становила 300 кв м.

О 16.14 пожежа була ліквідована.

Жертв та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі було залучено 17 одиниць техніки та 85 чоловік особового складу.

Причина загоряння встановлюється.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на ТСН, в Києві горіло приміщення медуніверситету ім. Богомольця. Незважаючи на вихідний день, у приміщенні були люди, які повибігали на вулицю.

Біля університету стоїть вісім пожежних машин. За попередніми даними, займання сталося через коротке замикання.