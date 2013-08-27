У Києві горів медичний університет ім.Богомольця
09:08, 27 серпня 2013Новини регіонів
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Пожежа через коротке замикання
У Києві ліквідовано пожежу, що сталася вчора в приміщенні Національного медичного університету ім.Богомольця.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні на пульт зв`язку ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Київ, пр. Перемоги 34. На місці події пожежниками було виявлено займання на даху.
За попередньою інформацією, площа пожежі становила 300 кв м.
О 16.14 пожежа була ліквідована.
Жертв та постраждалих немає.
До ліквідації пожежі було залучено 17 одиниць техніки та 85 чоловік особового складу.
Причина загоряння встановлюється.
Як повідомляв УНІАН з посиланням на ТСН, в Києві горіло приміщення медуніверситету ім. Богомольця. Незважаючи на вихідний день, у приміщенні були люди, які повибігали на вулицю.
Біля університету стоїть вісім пожежних машин. За попередніми даними, займання сталося через коротке замикання.
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