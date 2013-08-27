У Одесі відкрився дайвінг-клуб для інвалідів

В Одесі відкрився дайвінг-клуб для інвалідів.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міської ради, послугами клубу, який урочисто відкрився в районі №16 пляжу «Дельфін», користуватимуться інваліди-візочники.

Як уточнили в управлінні, ідея створення дайвінг-клубу для інвалідів з`явилася у зв`язку з тим, що одеські інваліди-візочники їздять щороку до Криму на мис Тарханкут, де здійснюють занурення.

Управління інженерного захисту території міста і розвитку узобережжя міської ради спільно з інвалідами здійснили проект будівництва на узбережжі дайвінг-клубу для людей з порушеннями опорно-рухового апарату. Роботи з облаштування клубу почалися в 2012 році. Побудовано підпірну стінку, відремонтовано траверс № 16, побудовано паркувальний майданчик для розвертання інвалідних машин і під`їзну дорогу, додатковий металевий пандус, кран-балку з сидінням для дайвінгіста.

В управлінні процитували мера Одеси Олексія Костусєва: «У місті близько 55 тис. інвалідів, з них 2 тис. – інваліди-візочники. Це такі самі люди, у яких такі ж емоції, такі ж прагнення і бажання, але їхні фізичні можливості обмежені... Два роки ми працюємо над цим проектом. Ми на це направили більш як півмільйона гривень, і сьогодні я переконався, що ці гроші ми витратили правильно».