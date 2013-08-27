На Прикарпатті затримано організовану групу наркозлочинців

На Прикарпатті міліція затримала організовану групу наркозлочинців. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області. За наданою інформацією перед тим, як затримувати наркоділків, працівники міліції задокументували понад десяти фактів закупівлі «субітексу». Одночасно було затримано чотирьох жителів Івано-Франківська віком від 28 до 35 років. Троє з них уже мають судимості за злочини, пов’язані з наркотиками та крадіжками. До складу цієї групи входила й 32-річна жінка.

Як повідомив начальник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків обласного УМВС полковник міліції Валерій Шнуренко, встановлено особу, яка постачала реалізаторів «субітексом». У діях цієї злочинної спільноти вбачаються ознаки організованості. Всі наркоділки вживають наркотичні речовини. Щоправда, один із них пройшов курс лікування від наркозалежності, оскільки виявилося, що для щоденного вживання дурману йому потрібно було більше коштів, ніж заробляв у наркобізнесі.

Трьох учасників групи судом узято під варту. Стосовно четвертого спільника прийнято рішення відпустити його під заставу на суму 50 тисяч гривень. Молодим людям за збування наркотичної речовини загрожує тривале ув’язнення – до десяти років, із конфіскацією майна. Якщо буде доведено, що вони діяли в складі організованої групи, то покарання може збільшитися до 12 років.