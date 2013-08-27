У Краматорську звільнено директора Центру соцреабілітації дітей

У Краматорську Донецької області за підсумками прокурорської перевірки звільнено із займаної посади директора Центру соціальної реабілітації дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, прокуратурою м. Краматорська було проведено перевірку дотримання вимог Закону України «Про охорону дитинства» у місцевому притулку для неповнолітніх.

У ході перевірки було встановлено низку суттєвих порушень, допущених керівництвом установи. Зокрема, не забезпечувалася соціальна адаптація підопічних і їх підготовка до повернення у родину. На порушення «Типового положення про притулок для неповнолітніх Служби у справах неповнолітніх», керівництво центру протягом кількох діб не повідомляло батьків дітей, що опинилися у притулку, про місце їх перебування.

Вивченням журналу травматизму, особистих справ і медичних карток вихованців було встановлено, що після реєстрації травм, у тому числі тих, з якими вони зверталися до медичних установ, розслідування обставин і причин їх отримання адміністрацією не проводилося. Відповідно, умови, які сприяли травмуванню, що не усувалися, а особи, відповідальні за безпеку дітей, що не каралися.

Прокурором на адресу Служби у справах дітей Краматорської міської ради цього тижня було внесено подання про усунення виявлених порушень. Підставою для звільнення директора притулку стало неналежне виконання своїх службових обов`язків.