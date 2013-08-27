Прикарпаття: багатодітна матір виготовляла і збувала опій

На Прикарпатті затримали багатодітну матір, яка виготовляла і збувала ацетильований опій.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області. За наданою інформацією, правоохоронці затримали 32-річну жінку, яка виготовляла опій ацетильований. Жінка – матір трьох неповнолітніх дітей збувала наркотик, а також забезпечувала ним свого наркозалежного чоловіка.

В ході санкціонованого обшуку житла правопорушниці було виявлено півкілограма макової соломки, 3,5 л опію екстракційного та приладдя для виготовлення наркотичної речовини, готової для вживання.

За виготовлення та збут наркотичних засобів передбачається позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Однак, яке покарання може бути застосоване до багатодітної матері остаточно визначить суд.