У Кривому Розі госпіталізовано військовослужбовця

У Кривому Розі ввечері 25 серпня до лікарні було госпіталізовано 19-річного солдата строкової служби, якого під час несення служби з охорони громадського порядку на Всеукраїнському молодіжному фестивалі клубної музики “Турбофлай-2013” побив місцевий житель.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, 25-26 серпня на території колишнього військового аеродрому в Кривому Розі, де проводився зазначений фестиваль, для охорони громадського порядку були задіяні військовослужбовці. 25 серпня в рамках фестивалю проводився мотокрос. Під час заходу в заборонену зону на трасу мототреку намагалася потрапити невідома жінка. Військовослужбовець, який стояв в оточенні, зробив жінці зауваження і не дозволив пройти в заборонену зону. Після цього до солдата підійшов невідомий чоловік і несподівано сильно вдарив його рукою по обличчю. Військовослужбовця госпіталізовано з діагнозом — закрита черепно-мозкова травма, струс мозку та перелом нижньої щелепи.

Співробітники патрульної служби спільно з військовослужбовцями встановили та доставили до Довгинцівського райвідділу міліції Кривого Рога 28-річного місцевого жителя.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує покарання у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.