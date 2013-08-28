Севастополь оздоровить 400 дітей із Хабаровського краю

До Севастополя на відпочинок приїдуть 400 дітей з постраждалих через повені районів Хабаровського краю.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир Яцуба, перебуваючи в ці дні в Москві, в телефонній розмові з губернатором Хабаровського краю Вячеславом Шпортом запропонував оздоровити в севастопольському дитячому таборі «Ласпі» 400 дітей з родин, які постраждали від повені.

Яцуба також звернувся до голови Севастопольської міської ради Юрія Дойникова і депутатського корпусу з ініціативою внести до порядку денного чергової сесії міської ради, засідання якої відбудеться 17 вересня, пропозицію щодо організації відпочинку дітей і виділення для цих цілей необхідних коштів з місцевого бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Хабаровський край сьогодні потерпає від найсильнішої за останні 100 років повені. У зоні підтоплення виявилися міста Хабаровськ, Благовіщенськ і десятки інших населених пунктів краю. За офіційними даними, рівень води в річці Амур піднявся до позначки 6,5 метрів. Фахівці вважають ситуацію, що склалася, критичною. Родючий шар землі буквально змитий разом з урожаєм. Водою понівечено будинки, господарські споруди, майно людей.

Уряди Російської Федерації, Хабаровського краю і Амурської області, адміністрації міст вживають заходів для мінімізації наслідків катастрофи.