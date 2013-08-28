У Хмельницькій області в дитсадках не вистачає місць

У дитячих садках Хмельницької області в середньому на 100 місцях виховується 136 дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані навів директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації Віктор Очеретянко 27 серпня на виїзному розширеному засіданні колегії ОДА у Шепетівці.

Він уточнив, що найскладніша ситуація у містах обласного значення. Зокрема, у містах Хмельницький (152 дитини на 100 місць), Шепетівка (139 дітей на 100 місць), Славута (136 дітей на 100 місць), Кам’янець-Подільський (129 дітей на 100 місць).

Водночас голова Хмельницької ОДА Василь Ядуха на колегії доручив головам РДА і мерам міст розміщати дошкільнят у малонаповнюваних школах, цим самим розвантажуючи дитсадки.

Довідка УНАН. На Хмельниччині діє 829 дошкільних закладів, у яких з 1 вересня виховуватиметься 45,9 тис. дітей. Охоплення дітей віком від 3 до 6 років дошкільною освітою становить 95,1% (в Україні – 85,3%), дітей п’ятирічного віку охоплено стовідсотково.