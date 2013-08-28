Житомирщина: діти в лісосмузі знайшли 30 снарядів

В Малинському районі Житомирської області діти в лісосмузі знайшли 30 снарядів часів війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні ДСНС у Житомирській області, небезпечну знахідку поблизу села Малинівка виявили місцеві хлопці, які гралися у лісосмузі. Саме вони і викликали 27 серпня близько 16.00 рятувальників.

Під час виїзду на місце бійці ДСНС встановили, що знайдені предмети - 30 снарядів часів Великої Вітчизняної війни калібру 76 мм. Знищення вибухонебезпечних предметів заплановано на завтра.

Як повідомляв УНІАН, у серпні цього року в цій же лісосмузі поблизу Малинівки також було виявлено 30 снарядів часів війни. Подібні предмети тут знаходили і 2 роки тому. Свого часу, стверджують очевидці, тут велися бойові дії.