Львівщина: у лікарнях із серозним менінгітом - 19 осіб

За інформацією Головного управління Держсанепідслу›кби у Львівській області з початку липня поточного року станом на 23 серпня 2013 року у різних районах та населених пунктах регіону було зареєстровано 88 хворих, у т.ч. 49 дітей віком до 17 років з клінічно встановленим діагнозом «серозний менінгіт» або з підозрою на серозний менінгіт. Про це УНІАН повідомили у Міністерстві охорони здоров я України.

Станом на 23 серпня 2013 року на стаціонарному лікуванні перебували 19 осіб, з них - 10 дітей. Перебіг захворювання легкий та середньої важкості. Хворим надається необхідна медична допомога.

За попередніми результатами, спільного фактору передачі збудника інфекції не встановлено. Усі випадки захворювань є спорадичними, не пов`язаними між собою, лабораторно не підтверджені.

Найвищий рівень захворюваності має місце у місті Львові, де з початку липня зареєстровано 34 випадки захворювань з клінічно встановленим діагнозом у хворих «серозний менінгіт» або з підозрою на серозний менінгіт.

у Буському районі, де з початку липня зареєстровано27 випадків захворювань з клінічно встановленим діагнозом у хворих «серозний менінгіт» або з підозрою на серозний менінгіт.

3 метою ідентифікації збудника матеріал від хворих направлено до вірусологічної лабораторії ДЗ «Центральна санітарно-епідеміологічна станція М03 України».

Ситуація перебуває на контролі Дежсанепідслужби України.