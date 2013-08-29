У Харкові в річці Уди - масовий замор риби

У Харкові в річці Уди в районі Пташиного ринку стався масовий замор риби.

Держінспектор «Харківдержрибохорони» Іван Григорчук підтвердив кореспондентові УНІАН, що до відомства надходило два повідомлення про виявлення мертвої риби на березі водойми.

За даними Григорчука, перше повідомлення про замор риби на річці Уди в районі Пташиного ринку (район Нової Баварії) надійшло вчора, 28 серпня. Друге повідомлення про виявлення мертвої риби в районі Нової Баварії надійшло сьогодні. «Можливо, це стосується того ж місця. Зараз люди поїхали з’ясовувати», - зауважив він.

Григорчук наголосив, що зараз спеціалісти намагаються встановити причини замору. За його словами, причин може бути багато, зокрема, скидання забрудненої води, органічне або хімічне забруднення акваторії, масове розмноження водоростей, що призводить до браку кисню у водоймі, тощо.

«Варіантів може бути безліч, треба з’ясовувати причини. Необхідно взяти проби води на аналіз, подивитися рибу. На це все необхідний час», - зауважив він.

Інспектор нагадав, що останній раз на Харківщині масовий замор риби фіксувався в травні 2013 року в селі Покотилівка.

Водночас, у мережі Інтернет з’явилося відео, на якому видно велику кількість мертвої риби на березі водойми. Автор матеріалу припускає, що причиною замору став скид забрудненої води з харківської ТЕЦ-5.

На даний час коментар з приводу цього факту в Управлінні Держекоінспекції в Харківській області отримати не вдалося.