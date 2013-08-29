У Чернігові впала електроопора і травмувала двох людей

У Чернігові вантажівка збила електроопору, яка впала на легковик і травмувала двох людей.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації,

28 серпня в Чернігові водій автомобіля "КамАЗ-5410", рухаючись заднім ходом по тротуару, наїхав на електроопору. Електроопора впала на проїжджу частину вулиці та пошкодила автомобіль "Renault Kangoo", що проїжджав повз.

Внаслідок події водій автомобіля "Renault Kangoo" і його пасажир отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Чернігівської міської лікарні №2.