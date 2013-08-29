На Дніпропетровщині виявлено 144 боєприпаси
12:38, 29 серпня 2013Новини регіонів
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Під час польових робіт
Поблизу села Радіонівка Криворізького району Дніпропетровщини 28 серпня на відкритій території, під час проведення польових робіт, селяни виявили 144 боєприпаси часів Другої світової війни.
Як повідомили УНІАН в головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області, піротехніки на місці ідентифікували боєприпаси: 39 одиниць 45-міліметрових артилерійських снарядів, 97 одиниць 82-міліметрових мінометних мін, три 50-міліметрових протипіхотних гранати, чотири протипіхотних гранати Ф-1 та ручна протипіхотна граната РПГ-40.
Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в області всі знайдені небезпечні предмети знищені на полігоні.
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