У Києві попереджено незаконне відчуження приміщень санаторію

У Києві за позовом прокуратури суд визнав недійсним інвестиційний договір, за умовами якого комерційна структура незаконно набувала у власність 3,5 тис. кв. м приміщень дитячого санаторію «Салют» у центрі столиці.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва.

У 2007 році на підставі рішення Київради Головне управління охорони здоров’я КМДА уклало з приватним товариством інвестиційний договір про проведення капітального ремонту у дитячому санаторії «Ялинка» в Пущі-Водиці.

За умовами договору підприємство зобов’язувалося відремонтувати харчоблок закладу та збільшити кількість місць для відпочинку дітей.

Водночас, іншим пунктом угоди передбачалося, що у разі виконання своїх зобов’язань товариство набувало право власності на комунальні приміщення іншого дитячого санаторію - «Салют», розташованого на вулиці Гоголівській у центрі столиці.

Однак, як встановила прокурорська перевірка, незалежна оцінка вартості майна санаторію «Салют» не проводилася, дозвіл на його відчуження уповноваженим органом не надавався.

У зв’язку з виявленими порушеннями прокуратура Києва звернулася до Господарського суду з позовом про визнання недійсними рішення Київради та укладеного на його підставі інвестиційного договору.

Рішенням суду позовні вимоги прокуратури задоволено у повному обсязі і таким чином попереджено незаконне відчуження приміщень дитячого санаторію.