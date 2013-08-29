Житомирщина: чоловік у реанімації після укусу павука

У Житомирської області вчора до реанімаційного відділення Овруцької районної лікарні Житомирської області потрапив після укусу павука місцевий житель 1963 року народження.

Про це УНІАН розповіла керівник управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк.

Як повідомила УНІАН заступник головного лікаря Овруцької центральної районної лікарні Оксана Левківська, чоловік звернувся до лікарні вчора і його одразу ж поклали у реанімацію, бо павук міг виявитися отруйним.

" Ми зробили це про всяк випадок, якщо раптом потрібні будуть реанімаційні заходи, бо у чоловіка сильно розпухла рука", - уточнила Левківська.

Вона розказала також, що чоловік часто буває у лісі. Павук був у рукавиці і вкусив чоловіка, коли той одягнув її.

Зараз хворого вже перевели у терапевтичне відділення, стан чоловіка - задовільний.

"Це - рідкісний випадок, як правило, людей часто кусають змії і вони звертаються до медиків, бувають і складні випадки",- зазначила Левківська.

Який саме павук вкусив постраждалого, невідомо.