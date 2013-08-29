У Києві нетверезий водій автобуса перевозив людей
18:41, 29 серпня 2013Новини регіонів
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64-річний чоловік зізнався
Сьогодні вранці у Дніпровському районі Києва працівники Державтоінспекції зупинили автобус, в якому нетверезий водій перевозив людей.
Як повідомили УНІАН в УДАІ Києва, на вулиці Гагаріна увагу інспекторів привернув автобус ПАЗ-32053, що постійно змінював напрямок руху.
Інспектори ДАІ запідозрили, що водій перебуває в стані алкогольного сп’яніння і подали знак про зупинку. Водій - 64-річний житель Чернігівської області - свою провину визнав. Порушника відсторонили від керування та у присутності свідків склали адмінпротокол. Матеріали буде направлено до суду.
У салоні автобуса перебували пасажири – працівники автопідприємства, які їхали на роботу.
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