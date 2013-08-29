У Києві нетверезий водій автобуса перевозив людей

Сьогодні вранці у Дніпровському районі Києва працівники Державтоінспекції зупинили автобус, в якому нетверезий водій перевозив людей.

Як повідомили УНІАН в УДАІ Києва, на вулиці Гагаріна увагу інспекторів привернув автобус ПАЗ-32053, що постійно змінював напрямок руху.

Інспектори ДАІ запідозрили, що водій перебуває в стані алкогольного сп’яніння і подали знак про зупинку. Водій - 64-річний житель Чернігівської області - свою провину визнав. Порушника відсторонили від керування та у присутності свідків склали адмінпротокол. Матеріали буде направлено до суду.

У салоні автобуса перебували пасажири – працівники автопідприємства, які їхали на роботу.