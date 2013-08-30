На Вінниччині під час копання колодязя загинули чоловіки

У Вінницькій області під час копання колодязя загинули двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, трагедія сталася вчора, 29 серпня, на приватному подвір’ї у с. Яришівка Томашпільського району.

«Внаслідок порушення заходів безпеки під час копання колодязя стався обвал піщаного ґрунту на глибині 7 м, в результаті чого загинуло 2 особи», - йдеться в повідомленні.