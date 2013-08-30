На матір, яка не віддавала доньку у школу, відкрито кримінальну справу

У Макіївці Донецької області відкрито кримінальне провадження стосовно 31-річної жінки, яка свою 10-річну дочку до цих пір не віддала до школи, що позбавляло її можливості отримувати обов`язкову освіту.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Макіївського міськуправління міліції , співробітники Відділу кримінальної міліції у справах дітей (ВКМСД) Червоногвардійського райвідділу виявили факт злісного невиконання жінкою своїх обов`язків щодо виховання дочки, що призвело до тяжких наслідків - 10-річна дівчинка досі не знає букв і цифр, так як ніколи не відвідувала школу.

За словами начальник ВКМСД Макіївського міськуправління міліції Катерини Хорошилової, під час проведення оперативно-профілактичних заходів «Літо - 2013» міліція виявила родину, яка нещодавно переїхала до Макіївки, і під час перевірки за місцем проживання встановила, що мати не віддала дочку до школи, виправдовуючи свою поведінку відсутністю коштів.

Правоохоронці підкреслили, що жінка вчинила не тільки кримінальне діяння, вона порушила конституційне право своєї дитини на отримання обов`язкової середньої освіти.

Стосовно жінки відкрито кримінальне провадження за ст.166 КК України (Злісне невиконання обов`язків по догляду за дитиною), даний злочин карається обмеженням волі на термін до 5 років або позбавленням волі на такий же термін.

У даний час 10-річна дівчинка поміщена в реабілітаційний центр під опіку держави. Вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав стосовно дочки.