На Донетчині виявлено небезпечне м'ясо

У Донецькій області ветеринарною міліцією з початку поточного року вилучено і знищено близько 5 тонн неякісного м`яса.

Як повідомили УНІАН у Відділі із зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, враховуючи епізоотичну ситуацію в сусідніх з Україною країнах, правоохоронцями було посилено контроль у регіоні за транспортуванням і реалізацією продукції тваринного походження. У міліції пояснили, що робота в посиленому режимі зумовлена випадками виникнення і поширення небезпечного захворювання - чуми свиней, на прикордонних територіях Російської Федерації і Республіки Білорусь.

За словами начальника відділу ветеринарної міліції ГУ МВС України в Донецькій області Євген Нікуліна, при главку було створено оперативний штаб, сформовано мобільні групи, до складу яких увійшли працівники ветеринарної міліції, Державтоінспекції, управління цивільної безпеки. Аналогічні штаби і мобільні групи організовано в територіальних органах внутрішніх справ.

«Мета нашої роботи – створити заслін безконтрольному переміщенню і реалізації продукції тваринного походження. Особлива увага сьогодні приділяється прикордонним районам, а саме Шахтарському, Амвросіївському, Старобешівському, Тельманівському і Новоазовському», - уточнив Нікулін.

Він зазначив, що співробітниками ветеринарної міліції Донецької області з початку поточного року було перевірено 488 об`єктів, що здійснюють перевезення, зберігання, переробку і реалізацію тваринницької продукції. За порушення відповідних норм до адміністративної відповідальності притягнено 267 осіб, вилучено й утилізовано близько 5 тонн неякісної м`ясної продукції.

«Робота в цьому напрямі триває», - запевнив правоохоронець.