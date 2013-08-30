На Донетчині виявлено небезпечне м'ясо
11:27, 30 серпня 2013Новини регіонів
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Ветміліція знищила 5 тонн
У Донецькій області ветеринарною міліцією з початку поточного року вилучено і знищено близько 5 тонн неякісного м`яса.
Як повідомили УНІАН у Відділі із зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, враховуючи епізоотичну ситуацію в сусідніх з Україною країнах, правоохоронцями було посилено контроль у регіоні за транспортуванням і реалізацією продукції тваринного походження. У міліції пояснили, що робота в посиленому режимі зумовлена випадками виникнення і поширення небезпечного захворювання - чуми свиней, на прикордонних територіях Російської Федерації і Республіки Білорусь.
За словами начальника відділу ветеринарної міліції ГУ МВС України в Донецькій області Євген Нікуліна, при главку було створено оперативний штаб, сформовано мобільні групи, до складу яких увійшли працівники ветеринарної міліції, Державтоінспекції, управління цивільної безпеки. Аналогічні штаби і мобільні групи організовано в територіальних органах внутрішніх справ.
«Мета нашої роботи – створити заслін безконтрольному переміщенню і реалізації продукції тваринного походження. Особлива увага сьогодні приділяється прикордонним районам, а саме Шахтарському, Амвросіївському, Старобешівському, Тельманівському і Новоазовському», - уточнив Нікулін.
Він зазначив, що співробітниками ветеринарної міліції Донецької області з початку поточного року було перевірено 488 об`єктів, що здійснюють перевезення, зберігання, переробку і реалізацію тваринницької продукції. За порушення відповідних норм до адміністративної відповідальності притягнено 267 осіб, вилучено й утилізовано близько 5 тонн неякісної м`ясної продукції.
«Робота в цьому напрямі триває», - запевнив правоохоронець.
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