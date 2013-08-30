У Луганській області в колодязь упав автомобіль з людьми

У Луганській області в колодязь потрапив автомобіль, загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН в ГУ ДСНС України у Луганській області, 29 серпня о 17.35 в Службу «101» надійшло повідомлення про те, що до пустого колодязя діаметром 4 м та глибиною близько 20 м на подвір’ї покинутого будинку по вул. Підгорній у с. Новоолександрівка Краснодонського району потрапив автомобіль «ВАЗ 2101».

Як з’ясувалося, в салоні авто перебували чоловік та жінка.

О 22.20 особовим складом місцевого пожежно-рятувального підрозділу за допомогою автокрану автомобіль з тілом чоловіка піднято на поверхню. Наразі тривають роботи з підняття тіла жінки.

Причини та обставини загибелі встановлюються.