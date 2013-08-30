В Одеській області на річці Дунай розлились нафтопродукти

В Одеській області 29 серпня стався розлив нафтопродуктів у річці Дунай і утворилася пляма площею близько 550 кв. м.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків із ЗМІ та громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, близько 11.00 на 90-му кілометрі Дунаю, в затоні біля покинутої баржі, виявлено розлив нафтопродуктів на загальній площі близько 550 кв. м.

Службами порту проведено роботи з установлення бонових загород і застосовано нейтралізуючий порошок «Аконадін». Причини і обставини події з`ясовуються.