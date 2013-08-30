В Одеській області 29 серпня в річці Турунчук потонула машина з водієм.

Про це УНІАН повідомили у відділі із зв`язків із ЗМІ і громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, 29 серпня о 21.00 біля села Троїцьке, за 3 км від понтонного моста, 54-річний водій автомобіля «Toyota Camri», рухаючись по ґрунтовій дорозі, допустив з`їзд у річку, після чого автомобіль затонув.

В результаті ДТП чоловік загинув на місці події.

У салоні були ще 2 пасажири, які не постраждали. Вони самостійно залишили автомобіль і вибралися на берег.

Пошукові роботи загиблого водія і автомобіля рятувальники проведуть 30 серпня.