Львівщина отримає 85 нових "швидких"

Львівська область отримає 85 нових автомобілів екстреної медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, про це 30 серпня під час перебування у Львові сказала міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова.

«Ми маємо оновлювати цього року парк автомобілів екстреної швидкої медичної допомоги. Держава в липні виділила близько мільярда гривень для того, аби почати оновлення парку автомашин. Львівська область до кінця 2013 року і у першому кварталі 2014 року отримає 85 нових машин», – сказала міністр.

Окрім цього, як повідомляє прес-служба, Богатирьова позитивно оцінила роботу щодо впровадження Єдиної диспетчерської служби швидкої медичної допомоги.

«Я задоволена темпами, якими змінюється організація надання екстреної медичної допомоги в регіоні, і вважаю, що спеціалісти, які тут працюють, своїм ентузіазмом і професійним рівнем, здатні забезпечили сьогодні виконання на 100% усіх вимог Закону України “Про екстрену медичну допомогу”. Приміщення готове, і зараз, відповідно до Національного проекту щодо вчасної медичної допомоги, тут необхідно встановити обладнання. Переконана, до кінця цього року ми зможемо в Львові мати єдину диспетчерську службу, яка буде працювати за всіма новими стандартами та вимогами”, – підсумувала міністр.

*** Сьогодні, 30 серпня, під час робочого візиту до Львова міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова відвідала урочисте засідання Вченої ради Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та ознайомилась із роботою Вищого навчального комунального закладу ЛОР “Львівський медичний коледж ім. Андрея Крупинського”.