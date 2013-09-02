У Севастополі зник школяр
12:03, 02 вересня 2013Новини регіонів
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Пішов з дому на класні збори до школи
У Севастополі зник 15-річний школяр.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю УМВС України в Севастополі, учень 10-го класу Борис Станіславський 30 серпня пішов з дому на класні збори до школи №30 і не повернувся.
Борис проживає з батьками в Балаклави. На вигляд 15-16 років, зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся темне. Був одягнений в шорти і майку сірого кольору, узутий в шльопанці чорного кольору. При собі мав чорний рюкзак, плед, мобільний телефон «Нокіа».
Усім, кому відомо про місцезнаходження підлітка, міліція просить їй про це повідомити.
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