У центрі Черкас виявлено 500-кілограмову авіабомбу

У центрі Черкас виявили 500-кілограмову авіабомбу часів війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управлінні ДСНС в області, бомбу було виявлено 30 серпня близько 15.00 по вулиці Гагаріна, 32, під час проведення земляних робіт.

Встановлено, що це авіаційна бомба німецького виробництва SD-500. Її діаметр до 400 мм., вага вибухової речовини 100-150 кг, радіус розльоту осколків до 1,5 км, має два підривники.

На місці виявлення авіабомби виставлена цілодобова охорона.

Станом на 09:00 31 серпня було проведено відселення жителів із розташованих поруч приватних житлових будинків -12 осіб.

З метою підготовки під’їзду на місце спецтехніки для подальшого транспортування авіабомби проводяться підготовчі роботи, зокрема від зелених насаджень та споруд очищається місцевість та прилегла територія, зазначається в повідомленні.