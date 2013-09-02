У Харкові в багатоквартирному житловому будинку стався вибух

У Харкові в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Метробудівників, 32 стався вибух.

Інформацію про це підтвердив кореспондентові УНІАН помічник начальника Головного управління ДСНС України в Харківській області Ігор Лупандін.

Він пообіцяв надати докладнішу інформацію пізніше.

Водночас у прес-службі Харківської міської ради повідомили, що, за попередньою версією, у будинку стався вибух побутового газу. Надзвичайна ситуація сталася в квартирі на п`ятому поверсі першого під`їзду.

Пожежники вже приступили до ліквідації осередку загоряння, на місці працюють аварійні служби, «Харківміськгаз», швидка допомога.

За попередніми даними, жертв немає.