У Харкові в багатоквартирному житловому будинку стався вибух
14:16, 02 вересня 2013Новини регіонів
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За попередніми даними жертв немає
У Харкові в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Метробудівників, 32 стався вибух.
Інформацію про це підтвердив кореспондентові УНІАН помічник начальника Головного управління ДСНС України в Харківській області Ігор Лупандін.
Він пообіцяв надати докладнішу інформацію пізніше.
Водночас у прес-службі Харківської міської ради повідомили, що, за попередньою версією, у будинку стався вибух побутового газу. Надзвичайна ситуація сталася в квартирі на п`ятому поверсі першого під`їзду.
Пожежники вже приступили до ліквідації осередку загоряння, на місці працюють аварійні служби, «Харківміськгаз», швидка допомога.
За попередніми даними, жертв немає.
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