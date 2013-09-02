У Києві п'яниця намагався викинути з балкона немовля

У Києві нетверезий молодий чоловік намагався викинути з балкона другого поверху житлового будинку немовля.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інцидент стався сьогодні в Соломенському районі у 9-поверховому будинку.

"Співробітники міліції, які прибули за викликом, забрали дитину в чоловіка та передали дружині, яка перебувала у квартирі. Самого винуватця передали на обстеження лікарям", - йдеться у повідомленні.