У Києві п'яниця намагався викинути з балкона немовля

15:59, 02 вересня 2013
Новини регіонів
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Зараз у лікарні

У Києві нетверезий молодий чоловік намагався викинути з балкона другого поверху житлового будинку немовля.

 
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інцидент стався сьогодні в Соломенському районі у 9-поверховому будинку.
 
"Співробітники міліції, які прибули за викликом, забрали дитину в чоловіка та передали дружині, яка перебувала у квартирі. Самого винуватця передали на обстеження лікарям", - йдеться у повідомленні.
 
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