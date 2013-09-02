У Києві п'яниця намагався викинути з балкона немовля
15:59, 02 вересня 2013Новини регіонів
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Зараз у лікарні
У Києві нетверезий молодий чоловік намагався викинути з балкона другого поверху житлового будинку немовля.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інцидент стався сьогодні в Соломенському районі у 9-поверховому будинку.
"Співробітники міліції, які прибули за викликом, забрали дитину в чоловіка та передали дружині, яка перебувала у квартирі. Самого винуватця передали на обстеження лікарям", - йдеться у повідомленні.
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