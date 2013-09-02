Харківщина: матір довела до голодної смерті своє немовля

У Валківському районі Харківської області засудили жінку, яка довела до голодної смерті власну дитину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на Валківського міжрайонного прокурора Ольгу Власенко, під час слідства правоохоронці встановили, що мати трьох дітей, один з яких на момент трагедії мешкав із батьком, зловживала алкогольними напоями, не забезпечуючи малечі належних умов виховання.

При цьому жінка щомісяця отримувала державну матеріальну допомогу на утримання молодшого сина, який народився в середині листопада 2011 року.

Про здоров’я дітей вона не піклувалась, обмежувала їх у харчуванні. У результаті 8-місячний хлопчик помер. Згідно з висновком судово-медичного дослідження, смерть настала внаслідок процесів, що виникають при голодуванні.

Валківський районний суд минулого тижня визнав 37-річну жінку винною за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки). Її засуджено до 5 років тюрми. Крім цього, жінку позбавили батьківських прав. Її 3-річного сина наразі виховують родичі.