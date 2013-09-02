В «Артеці» продавали алкогольні і цигарки

На території Міжнародного дитячого оздоровчого центру "Артек" на незаконно орендованому пляжі підприємець налагодив торгівлю алкогольними і тютюновими виробами.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, посилаючись на результати перевірок додержання прав дітей на оздоровлення та відпочинок.

Як зазначили у Генпрокуратурі, на вимогу прокурора Ялти працівниками органів доходів і зборів Криму вилучено заборонену для вживання дітьми продукцію на суму 10 тис. грн та розірвано договір про співробітництво з підприємцем.