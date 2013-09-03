В Алчевську вбили 14-річну школярку

В Алчевську Луганської області 14-річну школярку знайдено убитою і згвалтованою.

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, о 02.40 до міського відділу міліції Алчевська надійшло повідомлення від подружжя про те, що в підвальному приміщенні недобудованої будівлі, розташованої по вулиці Сарматська в Алчевську вони знайшли труп дочки.

У ході огляду на трупі виявлено тілесні ушкодження і відсутність нижньої білизни.

Даний факт кваліфіковано за п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство пов`язане із згвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом).

За даними батьків, їхня дочка пішла в школу о 8:00 понеділка, 2 вересня. Близько 12.30 з нею останнім спілкувався батько по мобільному телефону, після цього дочка на зв`язок не виходила.

У свою чергу прес-служба ГУМВС у Луганській області уточнює, що труп дочки з тілесними ушкодженнями у вигляді слідів механічної асфіксії та гематом на обличчі в підвалі знайшов її 56-річний батько. Убитою є 14-річна учениця 9-го класу. Міліція почала досудове розслідування злочину.