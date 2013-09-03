У Запорізькій області автомобіль травмував двох жінок

У Запорізькій області автомобіль без водія протаранив «Жигулі» і травмував двох жінок на тротуарі.

Як повідомили УНІАН у секторі профілактики управління ДАІ Головного управління МВС України в Запорізькій області, подія сталася 2 вересня в смт Розівка Куйбишевського району Запорізької області. Близько 12.15 водій автомобіля «Лада-Пріора» 1960 р. н., приїхавши до магазину «Міні-маркет», залишив свій транспортний засіб навпроти - на вул. Леніна. Очевидно, водій на ручне гальмо його не поставив, внаслідок чого автомобіль покотився.

«Спочатку він зіткнувся з «ВАЗ-2101», що стояв біля узбіччя, потім змінив траєкторію руху, перетнув проїжджу частину, наїхав на двох жінок, які йшла по тротуару, продовжив рух і зупинився, лише наїхавши на східці магазину», - розповіли в ДАІ.

В результаті події обох потерпілих жінок було доставлено до центральної районної лікарні: у потерпілої, 1958 р. н., медики констатували удар ліктьового суглоба і забиту рану потиличної ділянки голови, у жінки, 1989 р.н., – удар 2 колінних суглобів і удар ліктьового суглоба.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.