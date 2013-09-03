У школах Дніпропетровщини відкрито медичні кабінети

У Дніпропетровській області в усіх школах, де навчаються більше 40 учнів відкрито медичні кабінети.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, на початок нового навчального року медкабінети з новим обладнанням відкрито в усіх школах області, де навчаються більше 40 учнів. Загалом такі кабінети відкрито у 874 школах.

В рамках проекту, Дніпропетровська обласна рада виділила з обласного бюджету кожній школі на оснащення медичних кабінетів близько 9 тис. грн - всього 8 млн грн.

Шкільні медкабінети обладнані необхідними меблями, холодильником, засобами для надання першої допомоги, інструментарієм для щеплення, тонометром, фонендоскопом тощо.

За даними ОДА, у всіх інших школах обладнані медичні куточки.

ДОВІДКА УНІАН. В Дніпропетровській області діють 1 тис. 24 школи. 1 вересня 2013 р. до шкіл області в перший клас пішли понад 30 тис. дітей, в 11–ий клас – більше 20 тис. учнів. Загалом у 2013/14 навчальному році кількість школярів перевищує 300 тис., у сільській місцевості – понад 43 тис.