Двом медзакладам Києва передали ліків на 600 тис

Київський міський центр радіаційного захисту населення Києва від наслідків Чорнобильської катастрофи та Поліклініка №2 Деснянського району отримали гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів на суму 600 тис. грн. Відповідні сертифікати на 400 і 200 тисяч гривень, керівникам медичних закладів вручили заступник голови КМДА Віктор Корж та заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Ми розуміємо, що окремим категоріям киян, зокрема людям, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, потрібна особлива турбота і увага міської влади. Столиця має гарні приклади державно-приватного партнерства у різних сферах життєдіяльності, а сьогодні ми розпочали кампанію з передачі дороговартісних медичних препаратів. Наразі пацієнти Міського центру радіаційного захисту населення Києва та Поліклініки №2 Деснянського району зможуть отримати необхідні ліки для поліпшення роботи серцево-судинної системи, мозкової активності, а також шлунково-кишкового тракту», – зазначив заступник голови КМДА.

Він також подякував представникам медичних компаній, які підтримали ініціативу з надання медпрепаратів, та закликав небайдужих представників фармацевтичної галузі долучатися до програм благочинності.

Секретар Київради зауважила: «На жаль наші співгромадяни і сьогодні долають страшні наслідки великої трагедії, яка забрала десятки тисяч життів. Тому завдання як державної, так і міської влади робити все можливе, аби забезпечити постраждалих необхідним лікуванням. Спільними зусиллями ми будемо допомагати закладам, які надають медичне обслуговування постраждалим від аварії на ЧАЕС та підтримувати наших лікарів, які попри значне навантаження та невеликі зарплати щодня роблять подвиг, рятуючи людські життя».

У Деснянському районному управлінні охорони здоров’я інформують, що на обліку Київського міського центру радіаційного захисту населення перебувають близько 70 тисяч хворих, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, серед них особи з інвалідністю та ліквідатори, а також близько 11 тисяч дітей.

Крім того, у Поліклініці №2 Деснянського району фахівці обслуговують майже 69 тис. мешканців, з яких майже 7 тисяч осіб – інваліди та ліквідатори, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Для їхніх потреб у закладі функціонує денний стаціонар з окремою палатою для чорнобильців.