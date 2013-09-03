У Сумах відкрито профілакторій для студентів

У Сумах на базі Сумського державного університету відкрито перший в області лікувально-профілактичний заклад санаторного типу для студентів денної форми навчання та співробітників.

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистостях, які відбулися 2 вересня,були присутні голова Сумської облдержадміністрації Юрій Чмирь, голова Сумської облради Геннадій Михайленко, міський голова Сум Геннадій Мінаєв, ректори сумських вузів. Студенти та викладачі СумДУ.

За словами ректора СумДУ Анатолія Василь’єва, санаторій-профілакторій СумДУ працюватиме в амбулаторному режимі протягом 13-14 змін у рік тривалістю 21-24 дні кожна і розрахований на прийом 50 відвідувачів одночасно. Перший заїзд відбудеться вже 6 вересня.

«У санаторії-профілакторії будуть надаватися лікувально-оздоровчі та діагностичні послуги з електролікування (електрофорез, гальванізація, ампліпульс, діадинамометрія, дорсонвальтерапія, КВЧ- та УВЧ-хвилева терапія); електросвітлолікування (ультразвукова терапія, фонофорез, магнітотерапія, лазеротерапія, інгаляторій з аромотерапією, фітотерапія); масажу (у т. ч. апаратного); лікувальної фізкультури і механотерапії тощо. Сучасне обладнання діагностичного відділення забезпечує електрокардіографію, електроенцефалографію, велоергометрію на сучасному діагностичному комплексі «Кардіо +», спірографію, реографію, фонографію тощо», - розповів ректор СумДУ.

За його словами, у закладі організовано триразове дієтичне харчування, а лікувально-оздоровчі послуги надаватимуться за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, СумДУ та з інших джерел. Реконструкцію будівлі, а також всі роботи по відкриттю в ній санаторію-профілакторію здійснено за кошти СумДУ власними силами.

«На території колишньої садиби університет потужними темпами веде реконструкцію інших будівель із наступним (до 1 вересня 2014 року) розміщенням у них стоматологічного відділення санаторію-профілакторію та стоматологічного навчально-наукового корпусу Медичного інституту СумДУ. Усе це є ознаками динамічного розвитку та соціально-орієнтованого змісту діяльності університету», - наголосив Василь’єв.

У свою чергу губернатор підкреслив, що всі послуги тут будуть надаватися кадровим складом Медичного інституту СумДУ та його випускниками, що дуже важливо для мотивації нинішніх студентів. Крім того, мер Сум відзначив, що нинішня будівля санаторію-профілакторію СумДУ – це єдина в обласному центрі споруда, віднесена до пам’яток архітектури національного значення. А голова облради визнав, що вперше депутати безкоштовно передали ці споруди і землі під ними студентам, проголосувавши на сесії одноголосно.

Керівники області та міста відзначили групу співробітників СумДУ грамотами за особистий внесок у створення першого в області лікувально-профілактичного закладу санаторного типу для студентів.

Довідка УНІАН. Санаторій-профілакторій СумДУ розташований на території колишньої садиби Параскеви Штеричевої. Головний будинок (нині приміщення санаторію) є пам’яткою архітектури XIX – початку XX ст. національного значення. Він був зведений за проектом архітектора Олександра Паліцина у 1810-х роках та реконструйований Карлом Шольцем у 1890-х роках. За рішенням Сумської обласної ради від 17 лютого 2012 р., відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів України та наказом МОНмолодьспорту України садибу площею понад 2,8 га з усім комплексом будівель було передано зі спільної власності територіальної громади області до державної власності з наданням у постійне користування СумДУ.