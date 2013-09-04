На Донеччині незаконно використовували путівки для дітей

У Дружківці Донецької області ряд посадовців, зокрема працівник міськради, викриті в незаконному використанні путівок для оздоровлення дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, прокуратура Дружківки провела перевірку дотримання законодавства про оздоровлення і відпочинок дітей відділом охорони здоров`я Дружківської міської ради, центром первинної медико-санітарної допомоги і центральною міською лікарнею.

Під час перевірки було виявлено низку порушень, зокрема, при веденні обліку, розподілі та використанні путівок на санаторно-курортне лікування дітей.

Так, із 41 путівки, виданої в першому півріччі 2013 року Управлінням охорони здоров`я Донецької області для оздоровлення дітей в обласному дитячому кістково-туберкульозному санаторії Маріуполя було використано тільки 21. Крім того, із 7 путівок дошкільного санаторію для дітей із захворюваннями органів дихання нетуберкульозної етіології Маріуполя використано лише 3, а з 6 путівок обласного дитячого гастроентерологічного санаторію – 4.

За словами прокурора Дружківки Дмитра Сазоненка, дані про використання решти путівок у посадовців були відсутні. Також не було надано відомостей про використання 76 зі 138 путівок, що розподілялися в 2012 році. Встановлено порушення і в частині відбору дітей, які перебувають на диспансерному обліку, для оздоровлення в профільних санаторно-курортних установах.

«За результатами перевірки прокуратурою внесено подання про усунення виявлених порушень. Посадовець відділу охорони здоров`я Дружківського міської ради, відповідальний за облік і розподіл санаторно-курортних путівок дітям, притягнутий до дисциплінарної відповідальності», - повідомив прокурор.