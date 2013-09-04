У Севастополі затримали водія маршрутки "під кайфом"

У Севастополі інспектори ДАІ затримали водія маршрутки, який перебував за кермом під впливом наркотиків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, в салоні автобуса заходилося близько 40 пасажирів, яких в цілях їх безпеки інспектори пересадили в інший автобус, що прямував за маршрутом.

44-річному водію автобуса, мешканцю Севастополя, який працює вже багато років на маршрутних автобусах, було запропоновано пройти медичне обстеження. Експертиза встановила, що чоловік перебував у стані наркотичного сп`яніння, внаслідок вживання морфію.

У своєму поясненні водій автобуса вказав, що ввечері перед сном вирішив зробити ін`єкцію - вколоти морфій. На наступний ранок він успішно пройшов лікаря на ПП «Севтранстрест» і заступив на свій 109-й маршрут.

Відносно водія було складено адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП. Міру покарання вирішить суд.

Стосовно ж діяльності ПП «Севтранстрест» працівниками Управління ДАІ проводиться перевірка щодо виконання ними вимог законодавства у сфері пасажироперевезень, закону про дорожній рух та автомобільний транспорт.

Загалом, за даними прес-служби, з початку року працівники Державтоінспекції затримали 385 водіїв за керування в алкогольному або наркотичному сп`янінні, з них 7 управляли маршрутними автобусами і перевозили пасажирів.