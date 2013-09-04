У Миколаєві через пожежу загинула 3-річна дитина
12:31, 04 вересня 2013Новини регіонів
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Медики довго боролися за життя
Трирічний хлопчик загинув через пожежу у квартирі на другому поверсі житлового будинку на пр. Жовтневому у Миколаєві.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області, сигнал про пожежу надійшов 3 вересня о 19:09 від сусідів, які повідомили, що у квартирі може перебувати дитина.
На ліквідацію пожежі було терміново направлено два відділення 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Пожежники увійшли до задимленої квартири, що горіла, і під час розвідки в одній з кімнат знайшли безпритомного 3-річного хлопчика
"Дитину одразу винесли на свіже повітря і надали першу медичну допомогу. За життя малюка боролися рятувальники і медики, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося. Хлопчик помер у Жовтневій центральній районній лікарні", - повідомляє ДСНС.
О 19:30 пожежу було локалізовано і о 19:40 - ліквідовано.
Причина пожежі зараз встановлюється.
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