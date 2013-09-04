У Миколаєві через пожежу загинула 3-річна дитина

Трирічний хлопчик загинув через пожежу у квартирі на другому поверсі житлового будинку на пр. Жовтневому у Миколаєві.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області, сигнал про пожежу надійшов 3 вересня о 19:09 від сусідів, які повідомили, що у квартирі може перебувати дитина.

На ліквідацію пожежі було терміново направлено два відділення 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Пожежники увійшли до задимленої квартири, що горіла, і під час розвідки в одній з кімнат знайшли безпритомного 3-річного хлопчика

"Дитину одразу винесли на свіже повітря і надали першу медичну допомогу. За життя малюка боролися рятувальники і медики, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося. Хлопчик помер у Жовтневій центральній районній лікарні", - повідомляє ДСНС.

О 19:30 пожежу було локалізовано і о 19:40 - ліквідовано.

Причина пожежі зараз встановлюється.