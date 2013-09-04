На Житомирщині стоки можуть потрапити в водосховище

У Малинському районі Житомирської області сталася аварія на насосній станції, в результаті чого каналізаційні стоки можуть потрапити в Малинське водосховище, що спричинить загрозу для нормальної життєдіяльності багатотисячного міста Малин.

Про це йдеться в переданому кореспонденту УНІАН повідомленні прес-служби Управління ДСНС у Житомирській області.

Згідно повідомлення, інформація про аварію на насосній станції селища Гамарня Малинського району надійшла рятувальникам у вівторок, 3 вересня.

Зокрема, на станції через руйнування бетонного полу вийшов з ладу насос та забірний шланг.

Насосну станцію відключили, тому виникла загроза потрапляння неочищених каналізаційних стоків у Малинське водосховище. Зараз аварію ліквідовують працівники ТОВ «Малин Енергоінвест».

У Малині сьогодні також має відбутися засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій.