На Житомирщині стоки можуть потрапити в водосховище
Аварія на насосній станції
У Малинському районі Житомирської області сталася аварія на насосній станції, в результаті чого каналізаційні стоки можуть потрапити в Малинське водосховище, що спричинить загрозу для нормальної життєдіяльності багатотисячного міста Малин.
Про це йдеться в переданому кореспонденту УНІАН повідомленні прес-служби Управління ДСНС у Житомирській області.
Згідно повідомлення, інформація про аварію на насосній станції селища Гамарня Малинського району надійшла рятувальникам у вівторок, 3 вересня.
Зокрема, на станції через руйнування бетонного полу вийшов з ладу насос та забірний шланг.
Насосну станцію відключили, тому виникла загроза потрапляння неочищених каналізаційних стоків у Малинське водосховище. Зараз аварію ліквідовують працівники ТОВ «Малин Енергоінвест».
У Малині сьогодні також має відбутися засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій.