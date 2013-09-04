На вулиці Старовокзальній в Києві зійшов з рейок трамвай

Сьогодні вранці на вулиці Старовокзальній в Києві зійшов з рейок 18-й трамвай, який йде до Контрактової площі, повідомляє «Сегодня».

Це був трамвай, який подавався на посадку. На місце події прибула ремонтна бригада.

Як відзначає видання, оскільки трамвай зійшов із рейок на колії, що також використовуються 1-у і 3-у маршрутах швидкісного трамвая, утворився трамвайний затор. На шляхах стоять і швидкісні, і звичайні (18-й і 15-й трамваї.

На зупинці зібралося дуже багато людей. Їх намагалися розвозити комунальним транспортом.

kiev.segodnya.ua