У Києві коштом лікарняної каси проліковано 370 осіб

У Києві З 2011 року коштом міської лікарняної каси проліковано 370 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, голова КМДА Олександр Попов відвідав міську клінічну лікарню №1, де ознайомився з практичним впровадженням столичної моделі страхової медицини як компонента проекту «Картка киянина».

«Шляхом розширення проекту «Муніципальна лікарняна каса», а у майбутньому – у співпраці зі страховими компаніями, ми плануємо вийти на механізм, який би дозволив нам надавати повний комплекс заходів з медичного забезпечення майже для мільйона киян за рахунок міського бюджету. Передусім ідеться про вразливі категорії населення: породіллі, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, ветерани війни, афганці», - сказав Попов.

У прес-службі зауважили, що клінічна лікарня №1 співпрацює з Муніципальною лікарняною касою на умовах договору з 2011 року. За період співпраці коштом міської лікарняної каси проліковано 370 «застрахованих» осіб, йдеться у повідомленні.

Станом на 1 липня членські внески сплачують 17 тис. 525 осіб. Ліками й розхідними матеріалами заклади охорони здоров’я забезпечено на 2 млн 130 тис. грн. За безкоштовними рецептурними бланками отримано ліків на суму 693 тис. грн. Відшкодовано за лікування та обстеження – 325 тис. грн.

Проліковано всього 3159 осіб: в умовах цілодобового стаціонару – 1 266, в умовах денного стаціонару – 280, в умовах стаціонару на дому – 15, амбулаторне лікування – 1 590 осіб. Середня вартість 1 випадку лікування - 630 грн. Найбільша вартість становила 21 тис. 100 грн.