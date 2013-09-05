У Києві виявили 15 нетверезих водіїв маршруток

Працівники ДАІ під час перевірок в Києві виявили 15 нетверезих пасажироперевізників.

Як повідомили УНІАН в УДАІ Київ, столична Державтоінспекція підбила підсумки проведення профілактичних заходів «Перевізник-2013», які розпочалися 20 липня.

«У Києві, під час відпрацювань було виявлено 15 водіїв у стані алкогольного сп`яніння, які перевозили людей. Навіть реєструвалися випадки, коли водії взагалі не мали посвідчення водія і керували викраденими транспортними засобами та ще й напідпитку», - повідомили в УДАІ. Так, 21 липня 2013 року автопатруль Дарницького ДАІ за порушення правил дорожнього руху зупинив автобус «Богдан». У 27-річного водія документів не було, до того ж він був у стані алкогольного сп’яніння. Під час перевірки було встановлено, що цим транспортним засобом незаконно заволоділи невстановлені особи під час ремонту на станції технічного обслуговування. Аналогічний випадок стався у Подільському районі. 13 серпня інспектори ДАІ зупинили автобус «Богдан» і виявилось, що ним заволоділи невідомі особи ще 10 серпня.

В Дніпровському районі інспектори ДАІ затримали водія маршрутного автобуса, який перебував у розшуку. Так, 25 серпня співробітники ДАІ зупинили пасажирський автобус «ПАЗ», який здійснив зупинку та висадку пасажирів на перехресті, тим самим порушував правила дорожнього руху. З’ясувалося, що водій-порушник був у розшуку за скоєння крадіжки.

Під час перевірок особлива увага зверталась на виявлення грубих порушень Правил дорожнього руху водіями пасажирського автотранспорту, оскільки це суттєво впливає на стан аварійності. З початку заходів було оглянуто понад 9000 автобусів. Інспекторами ДАІ виявлено 595 технічно несправних автобусів, а 148 взагалі знято з маршрутів, через порушення правил перевезень і незадовільний технічний стан, що загрожує безпеці руху.

Під час перевірок, працівниками ДАІ за півтора місяці задокументували більш як 3000 порушень законодавства, допущених водіями автобусів. Найбільш поширені порушення це перевищення швидкості руху – 392, не дотримання вимог дорожніх знаків та розмітки – 297, перевезення пасажирів понад встановлену кількість – 295.