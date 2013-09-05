Батько за неслухняність до смерті побив 6-річного сина

У селі Миколаївка Донецької області 26-річний чоловік за неслухняність до смерті побив свого 6-річного сина.

Як повідомили УНІАН сьогодні у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, 1 вересня співробітникам Волноваського районного відділення міліції зателефонувала жителька с. Миколаївка, яка повідомила про смерть свого внука Максима. Слідчо-оперативна група виявила труп дитини у дитячому манежі. На спині потерпілого не було живого місця, на голові були виявлені сліди численних травм.

Як з`ясували правоохоронці, 6-річний Максим був покараний своїм батьком за спробу втекти з дома, і від одержаних травм хлопчик помер вночі, у своєму ліжку. Втечею дитина хотіла врятуватися від постійного жорстокого поводження.

За словами начальника Волноваського райвідділу міліції Владимира Майбороса, батько загиблого Максима спочатку пояснив, що хлопчик 2 дні тому втік із дома, і він знайшов дитину в 7 км від села Миколаївка вже побитим, привів додому, помив, поклав спати, а вранці дитина померла.

Проте, на першому ж допиті після пред`явлення доказів: сліди крові на меблях, скривавлений мотузок, який використовувався як батіг, свідчення сусідів, які напередодні чули крики 6-річного Максима і т.д., 26-річний батько хлопчика зізнався в скоєному.

Правоохоронці з`ясували, що Максим переїхав до цього село місяць тому, а раніше дитина проживала в м. Докучаєвську з матір`ю і бабусею. Маму Максима в липні цього року посадили у в`язницю за наркотики. Служба опіки запропонувала рідному батьку потурбуватися про дитину, чоловік погодився і вже в серпні забрав хлопчика до себе. У новій сім`ї було ще четверо дітей.

За словами мачухи потерпілого, її чоловік був суворим батьком, але до її дітей стався добре, конфліктів в їхній сім`ї до появи Максима не виникало.

Встановлено, що хлопчика неодноразово карали за різні провини за допомогою мотузка, батько закривав дитину в сараї і бив батогом.

Максим кілька разів тікав із дома. 30 серпня дитина встигла пройти 7 км.у напрямку м. Докучаєвська, де проживала його бабуся по лінії матері. Батько повернув Максима, покарав і посадив під замок.

Увечері 31 серпня чоловік повернувся додому і побачив, що син Максим знову втік з-під домашнього арешту.

«Підозрюваний знову пішов шукати дитину, знову знайшов його на шляху до Докучаєвська, привів додому і вже не став обмежуватися батогом, а почав бити хлопчика руками. Всі ці травми привели до смерті хлопчика», - пояснив Майборос.

На даний момент чоловік арештований. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. За вбивство малолітньої дитини чоловіку загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі.

26-річний батько раніше вже був судимий за грабіж, останнім часом працював в основному на «шабашках», зловживав алкоголем.