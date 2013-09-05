У Харкові на території вишу виявили ділянку коноплі

У Дзержинському районі Харкова на земельній ділянці, яка належить одному з вищих навчальних закладів, правоохоронці виявили посіви коноплі.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Наприкінці серпня оперативники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Дзержинського райвідділу затримали 18-річного харків’янина, у якого вилучили близько 260 г коноплі. Парубок розповів, що наркотичну речовину він зірвав на території вищого навчального закладу для власного використання.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Крім цього, міліціонери розпочали перевірку отриманої інформації. Приїхавши за вказаною адресою правоохоронці виявили на території вищого навчального закладу поле, на якому росли кущі, схожі на коноплю – всього 500 рослин.

Працівниками міліції усі рослини вилучили. Зразки направили на експертизу.

Слідчий відділ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області відкрив кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Поки триває слідство правоохоронці з’ясовують, як та з якою метою на території учбового закладу вирощувалися наркотичні рослини.