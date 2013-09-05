На Прикарпатті у ДТП загинуло троє людей, ще троє – в реанімації.

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби МНС в Івано-Франківській області, 4 вересня в селі Насташино Галицького району на дорозі державного значення сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло троє людей.

За інформацією рятувальників, на трасі сталося лобове зіткнення автомобілів «Деу Ланос» і «Фольксваген». У «Ланосі» п’ятеро мешканців Львова добиралися на роботу на Бурштинську теплоелектростанцію. «Фольксвагеном» їхав 25-річний мешканець Бурштина.

У ДТП загинули обидва водії, а також 68-річний пасажир «Ланоса». Ще троє львів’ян з травмами потрапили до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, внаслідок якого загинули люди.