У Полтавській області знову горять торф'яники

У Лубенському районі Полтавської області 4 вересня на відкритій території, що належить Снітинській сільраді, виникла пожежа на поверхневих покладах торфу.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди облуправління ДСНС.

За їхніми даними, на 20 годину середи, 4 вересня, пожежу ліквідовано на площі 1,2 га, а площа непотушеної пожежі становить ще 2,8 га. Роботи з ліквідації пожежі на торф`янику продовжено сьогодні. Перевірку за фактом пожежі проводять слідчі органи УМВС у Полтавській області.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня в Глобинському районі Полтавської області ліквідовано пожежу поверхневих покладів торфу на площі 6 га. За даними інституту «Укрземпроект» на території Полтавської області загальна площа торф`яників становить 42 тис. га. Найбільші площі торф`яників мають: Хорольський район (9896 га), Оржицький район (8007 га), Пирятинський район (6245 га), Лубенський район (5259 га), Семенівський район (4097 га), Лохвицький район (3789 га) і Зеньківський район (1933 га).

Протягом 2012 року на території області виникло 18 торф`яних пожеж (2011 рік – 4). Вогнем було знищено і пошкоджено торф`яні масиви на площі 20,7 га (2011 рік – 7,4 га).

За 2012 рік торф`яні пожежі виникали в Оржицькому районі – 7 випадків, Семенівському районі – 4, Глобинському районі – 3, Лохвицькому районі – 2, Лубенському і Полтавському – по одному випадку.