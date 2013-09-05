У Макіївці матір втягла 14-річну доньку у пияцтво

У Макіївці Донецької області за залучення неповнолітньої дочки до пияцтва жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі Макіївського міськуправління міліції, неповна сім`я, що проживає на одному з селищ Червоногвардіївського району, потрапила у поле зору міліції ще наприкінці 2011 року - мати була безробітною, а її тоді 14-річна дочка часто прогулювала уроки у школі.

Правоохоронці, відвідуючи сім`ю, часто бачили жінку у стані алкогольного сп`яніння, а її дочка без батьківського контролю скоїла кримінальний злочин і перебувала на профілактичному обліку в міліції.

Під час чергового відвідання цієї сім`ї за місцем проживання було виявлено факт спільного розпиття спиртних напоїв 37-річною матір`ю і 16-річною дочкою.

У результаті розгляду було встановлено, що саме мати залучила дочку до згубної звички.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітніх у пияцтво), санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

На сьогодні вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав.