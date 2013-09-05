В Одесі перевіряють повідомлення про замінування будівлі суду

В Одесі міліція перевіряє анонімне повідомлення про замінування будівлі Приморського районного суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського управління міліції, об 11.00 в міліцію надійшло анонімне повідомлення від громадянина про те, що він має намір замінувати будівлю Приморського районного суду в Одесі.

Наразі ця інформація перевіряється. На місці працюють співробітники міліції. Людей, які перебувають у будівлі суду, евакуйовано.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня на спецлінію «102» надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що Приморський суд заміновано, 29 липня аналогічне повідомлення надійшло про замінування будівлі Малиновського райсуду Одеси, 12 липня – про те, що вибухне Приморський районний суд на вулиці Балківській, 29 травня - про замінування адміністративної будівлі Хаджибеєвського відділення міліції Одеси. 17 травня аналогічне повідомлення надійшло від чоловіка про адміністративну будівлю Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 13 травня – 3 дзвінки - про замінування Малиновського районного суду Одеси, Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (411-й Центральний військовий клінічний госпіталь) і відділення «Укрсиббанку». Всі повідомлення виявилися неправдивими.

14 травня у відділі із зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області повідомили, що три неправдиві повідомлення 13 травня зробив 83-річний пенсіонер.