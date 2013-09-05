Психічнохворого, що убив медика, вимагають лікувати примусово
15:25, 05 вересня 2013Новини регіонів
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Прокуратура направила клопотання
Прокуратура Запорізької області вимагає примусово помістити психічно хворого, який убив 24 травня в Запоріжжі фельдшера швидкої допомоги і травмував ще двох медиків, у психіатричну лікарню із суворим наглядом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, «прокуратурою Запорізької області направлено до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру в кримінальному провадженні, відкритому проти вбивці фельдшера бригади швидкої медичної допомоги».
За даними прес-служби, підставою для даного звернення до суду стали результати розслідування кримінальної справи і комплексної судово-психіатричної експертизи, яка дала висновок про те, що «вбивця страждає на хронічне психічне захворювання і в період скоєння злочину не міг управляти своїми діями».
«З урахуванням висновку експертизи і матеріалів кримінального провадження прокуратура області в клопотанні запропонувала застосувати до чоловіка найсуворіший з можливих примусових заходів медичного характеру - госпіталізацію до психіатричної установи із суворим наглядом», - повідомили в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2013 року в Заводському районі Запоріжжя на вулицю Вроцлавську виїхала бригада «Швидкої», яку чоловік викликав нібито для своєї матері. Коли медики прибули за адресою «пацієнтки» чоловік накинувся на них з ножем і облив кислотою. 31-річна фельдшер – вагітна жінка, яка допрацьовувала останні дні перед виходом у декретну відпустку, - від одержаних колото-різаних травм померла на місці. Лікаря і ще одного фельдшера у важкому стані було доставлено в лікарню.
За фактом нападу на співробітників «Швидкої» було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115, ч.2 ст.15, п.п.1, 13 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство, здійснене за обтяжливих обставин).
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