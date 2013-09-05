У Тернополі новий навчальний рік проголосили роком здоров’я школяра

У Тернополі новий навчальний рік проголошений роком здоров’я школяра. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Таке рішення було прийнято з метою покращення стану здоров’я учнівської молоді.

«Згідно з даними Інституту педіатрії академії медичних наук, в Україні практично здоровими закінчують школу тільки 10% учнів. За останні кілька років захворюваність дітей шкільного віку зросла майже на 27%. Бачимо, що протягом навчання у школі учні фактично втрачають своє здоров’я. Офіційні дані говорять, що 30% першокласників мають хронічне захворювання. А вже серед випускників ця цифра піднімається до 70%. Якщо ми зараз не будемо звертати увагу на підростаюче покоління, то згодом теперішні школярі будуть народжувати вже хворих дітей», – каже заступник міського голови з гуманітарних питань Леонід Бицюра.

За його словами, цього навчального року перш за все буде посилено увагу на спосіб життя учнів, якість їхнього харчування, рівень освітлення у класах, а також аналіз психічного та емоційного стану дітей.

«Будемо спільно з батьками відстежувати, скільки часу дитина проводить за комп’ютером, а скільки гуляє на свіжому повітрі. Більш наполегливо звертатимемо увагу дітям та їхнім батькам на доцільність відвідувань уроків фізкультури. Нашими спеціалістами особлива увага приділятиметься й емоційному стану школярів, адже перебування у стресах досить серйозно може позначитися на здоров’ї дітей. По новому будемо дивитися на службу психологічної допомоги вчителям та учням щодо подолання стресів та тривоги. Працюватимемо над тим, щоб дитина не лише вийшла із школи із багажем знань, але й була здорова та щаслива», – каже Бицюра.

Він додав, що у місті є ряд шкіл, де учні хворіють найчастіше. Управлінню освіти дано завдання з’ясувати, чому в цих навчальних закладах такий показник.

Також розпорядженням мера передбачено забезпечити у кожному навчальному закладі функціонування служби психологічної допомоги вчителям і учням щодо подолання стресів, створення належних умов для забезпечення фізичного виховання і масового спорту, 6-8 годин рухової активності на тиждень, в тому числі для дітей-інвалідів, оцінку природного та штучного освітлення школи, навчальних кімнат, спортивного залу, майстерень, інших приміщень.