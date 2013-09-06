Лікувальний Куяльницький лиман продають у приватну власність

Одеська обласна організація політичної партії «УДАР» заявляє про незаконний продаж в Одеській області земель Куяльницького лиману.

Як повідомили УНІАН в прес-службі організації, сьогодні вранці, 5 серпня, активісти організації біля села Красносілка в районі військової частини на схилах Куяльницького лиману виявили межовий знак №061А003187.

«Це означає, що цінні цілинні степові ділянки берегу Куяльницького лиману стали об`єктом приватної власності», - наголошується в повідомленні.

У прес-службі повідомляють, що в жовтні 2011 року облрада затвердила «Регіональну програму збереження і оновлення водних ресурсів басейну Куяльницького лиману, яка визначає територію навколо лиману як один великий заповідник, а надання йому статусу Національного парку мало стати рятувальним кругом для лиману і для збереження багатства тутешніх степів. До складу парку планувалося включити всі землі навколо лиману, включаючи територію санаторію імені Пирогова.

Проте, як відзначають в "УДАРі", "обласна влада не просто ігнорує створення Національного ландшафтного парку, а вже пустила береги лиману на розпродаж".

«Між іншим, Одеська міськрада своїм рішенням від 18 червня 2013 року підтвердила включення 161 га земель міста під санаторієм імені Пирогова до складу Національного парку. Але одеська облрада своїм рішенням від 4 липня 2013 року відправила ідею створення Національного парку «в утиль» – тепер на берегах лиману буде «курортно-оздоровча зона». І виявлений сьогодні межовий знак підтверджує наші побоювання – землі навколо цінного Куяльницького лиману почали активно продавати ще до створення парку», - заявили в прес-службі.

В організації наголосили, що вже подали відповідний запит, аби дізнатися, кому віддали землю біля Красносілки, що можна визначити за номером межового знаку.

Як пояснив УНІАН представник Одеської обласної ради, 4 липня під час сесії депутати ухвалили рішення про привласнення території Куяльницького курорту статусу курортно-рекреаційної зони. За словами джерела, це зроблено з метою «безперешкодного залучення інвестицій для порятунку лиману».

Він також відзначив, що з «продажем схилів потрібно розібратися, оскільки курортно-рекреаційна зона продажу не підлягає».

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня 2012 року Президент України Віктор Янукович заявив в Одесі, що доручив прем`єр-міністрові, міністрові екології і природних ресурсів і голові Одеської ОДА «забезпечити спільно з Національною академією наук України підготовку і реалізацію комплексного проекту, спрямованого на збереження Куяльницького лиману і озера Сасик, що передбачає будівництво необхідних об`єктів і їх належне фінансування у термін до 1 листопада 2013 року».

Довідка УНІАН. Куяльницький лиман розташований за 5 км від Одеси і відокремлений від Чорного моря піщаним пересипом завширшки до 3 км. Площа 56—60 квідратних км. Навколо Куяльника збереглися унікальні ділянки ковилового степу. На березі Куяльницького лиману розташований однойменний бальнеогрязевий курорт.

Нині лиман перебуває на межі загибелі. Причини цього екологи бачать не стільки в зміні кліматичних умов, скільки у браконєрському використанні води річки Великий Куяльник та інших водотоків у басейні Куяльницького лиману.